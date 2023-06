Basi blu, il centrosinistra chiede un confronto a più livelli: “Inciderà sul futuro della città. Bisogna parlarne”

Con una settimana di ritardo sulla tabella di marcia, lunedì sera a Palazzo civico si svolgerà un consiglio comunale straordinario sul progetto Basi blu, che prevede un importante opera di incremento dei moli per la base navale spezzina, tanto sulla costa di ponente, quanto sulle banchine che si trovano più vicine alla città. Un programma di cui si parla da oltre un anno, ma del quale, in fin dei conti, si sa piuttosto poco.

“Si parla pochissimo di questo progetto: lo abbiamo fatto noi con una iniziativa pubblica un mese fa, ma non se ne parla nelle sedi istituzionali”, ha esordito Roberto Centi, capogruppo di Leali a Spezia, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei contenuti della mozione che fungerà da base di discussione nella serata di lunedì (qui i dettagli del documento). Il consigliere ha illustrato gli interventi previsti: “Si tratta di un piano che prevede ingenti investimenti a mare con la costruzione di ben tre nuovi moli di ormeggio (Varicella 3, Scali 1 e 2); l’ampliamento di un molo esistente (Varicella 1); l’ampliamento di una banchina esistente (Lagora). Tra le opere a terra di particolare impatto si evidenzia la prevista riattivazione dei serbatoi sotterranei di carburante che, da tempo dismessi, si trovano tuttora sotto la Strada provinciale 530 (Napoleonica), l’unica via di collegamento nella costa di ponente, e l’abitato di Marola”.

“Verranno dragati 600mila metri cubi di fanghi: 1/3 andrà in discarica, la restante parte verrà utilizzata per i riempimenti dei nuovi moli. Ma possiamo immaginare la qualità del materiale che sarà dragato dalla Darsena Duca degli Abruzzi… Per l’intero progetto – ha proseguito Centi – è stato fatto uno studio di fattibilità per una spesa di 350 milioni, ma non c’è nessuna ricaduta occupazionale prevedibile una volta che avremo questi nuovi moli. Di fronte a tutto questo manca completamente un confronto in città: non ci piacciono le decisioni prese nelle segrete stanze. Piuttosto, queste questioni produrranno effetti definitivi per gli abitanti, soprattutto per quelli di Marola. Questa mozione avanza proposte costruttive, tese ad aprire un dialogo, anche in considerazione dell’ormai cronico depauperamento dell’arsenale.

Occorre un Piano strategico per la riorganizzazione degli arsenali e delle basi navali, un tavolo nazionale che veda in prima linea i nostri parlamentari. Alla nostra iniziativa vennero gli onorevoli Orlando e Paita, mentre all’ultimo momento non vennero Frijia e Pucciarelli, cosa che ci ha lasciati amareggiati e offesi. Ma ora bisogna cambiare marcia”.

