“Il Lagaccio non è Cortina”, in 300 in corteo per dire no alla funivia di forte Begato

Genova. Circa 300 persone, al grido di “Il Lagaccio non è Cortina”, hanno marciato in corteo da Principe per dire no alla costruzione della funivia per forte Begato voluta dalla giunta Bucci. Una manifestazione lanciata settimane fa dal comitato Con i piedi per terra che ha fatto da contraltare ai tradizionali eventi di San Giovanni Battista, patrono della città.

“San Giovanni non vuole inganni”, è infatti uno dei claim scelti per l’iniziativa. Ma quali inganni vedono i cittadini del Lagaccio? “L’inganno è pensare che una città possa essere considerata come una nuda proprietà che può essere venduta e svenduta senza considerare chi ci abita – spiega Irene Rolfini del comitato -. L’inganno è pensare che la funivia serva al Lagaccio, dal momento che il Lagaccio sarà solo sorvolato e non ci sono fermate. L’inganno è dire che quest’opera è utile e indispensabile, ma per raggiungere i forti c’è la cremagliera. Ed è anche rubare i soldi per la riqualificazione dei forti e dare 35 milioni per un impianto che porterà i turisti a forte Begato, dove non c’è niente“.

» leggi tutto su www.genova24.it