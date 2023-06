Incidente mortale in via Buozzi, l’autista era positivo a cannabis e cocaina: ora rischia l’arresto

Genova. Era sotto l’effetto di cannabis e cocaina il 48enne che lo scorso 6 giugno in via Buozzi ha investito col suo furgoncino la bici elettrica di Claudia Amoroso, 64 anni, procurandole ferite gravissime che ne avrebbero causato la morte cinque giorni dopo. È l’esito delle analisi di secondo livello disposte dalla polizia locale. I primi esami avevano riscontrato tracce di oppiacei e cannabinoidi nel sangue, ma gli ulteriori accertamenti hanno sgombrato il campo dai dubbi.

La notizia, anticipata questa mattina dall’edizione genovese de Il Secolo XIX, è confermata dalla polizia locale. Per l’uomo, che era risultato negativo all’alcol e non era apparso alterato a un primo momento, potrebbe scattare nei prossimi giorni l’arresto, vista l’interpretazione elastica della “flagranza di reato” che può configurarsi anche dopo un certo periodo necessario per gli accertamenti. Rimane comunque indagato per omicidio stradale.

