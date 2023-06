Per l’Iren Genova Quinto un colpo a stelle e strisce: ecco Jake Cavano

Genova. Dopo il ritorno di Federico Panerai, secondo colpo di mercato per l’Iren Genova Quinto: arriva in biancorosso Jake Cavano, attaccante statunitense, classe 1999, ultima stagione alla Sydney University dopo una lunga esperienza in California con la UCLA, dove ha segnato 127 gol. Nel giro della Nazionale a stelle e strisce, nel 2019 è arrivato secondo alle Universiadi di Napoli, alle spalle dell’Italia in cui giocavano Massaro e lo stesso Panerai, oltre a Pellegrini e Guidi che in seguito vennero a giocare proprio nel Quinto, mentre di recente è stato convocato per il collegiale che avrà luogo dal 7 al 9 luglio.

“Si tratta di un giocatore con un fisico importante, un attaccante duttile che può ricoprire più posizioni – commenta il tecnico Luca Bittarello – e che è dotato di un buon nuoto. Siamo felici di averlo in squadra, potendo contare anche sulla sua voglia di emergere in un campionato europeo dopo aver fatto molto bene negli Stati Uniti e in Australia”.

