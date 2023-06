Prende forma il lotto prioritario della Ciclovia Tirrenica fra Sarzana e Marinella

Prende forma il progetto della realizzazione del lotto della Ciclovia tirrenica tra Sarzana a Marinella di Sarzana, che collegherà le due località e il comune toscano di Fosdinovo in un tragitto ciclabile di circa 15 chilometri. Il nuovo tratto si inserisce nel più ampio progetto della Ciclovia Tirrenica, che in Liguria prevede un percorso di 400 chilometri tra il confine con la Toscana e quello francese. Il tratto Sarzana – Marinella di Sarzana, fondamentale per realizzare il progetto di una ciclovia che colleghi Roma con Ventimiglia, è indicato tra i lotti prioritari liguri ed è stato finanziato con 14 milioni e 123 mila euro di cui 12 milioni e 957 mila euro a valere su fondi PNRR e 1 milione e 166 mila euro a valere su fondi trasferiti dalla Regione Toscana per il lotto di Fosdinovo. L’inizio dei lavori è indicativamente fissato per primi mesi del 2024 e le opere saranno concluse entro il 2025; per quanto riguarda la procedura di affidamento dei lavori, il cronoprogramma prevede l’avvio delle gare entro fine giugno 2023.

“Il tratto tra Sarzana e Fosdinovo è fondamentale non solo per le zone di confine, ma per tutto il progetto della Ciclovia tirrenica: con questo tratto andiamo anche a collegare due Regioni, compiendo un passo in avanti per completare un’infrastruttura fondamentale e ambiziosa come la Ciclovia Tirrenica, che unisce tanti territori italiani e che non può non fondarsi sulla collaborazione tra diversi enti – aggiunge l’assessore Giampedrone – In Liguria questo percorso coinvolge 77 Comuni e tre aree protette, ed è stata finanziata con investimento complessivo di oltre 31 milioni di cui quasi 20 da fondi Pnrr. Oltre ad essere preziosa per promuovere una viabilità sostenibile, la Ciclovia Tirrenica rappresenta un’attrattiva turistica preziosa, capace di far conoscere a cittadini e visitatori amanti delle due ruote l’intero territorio ligure – continua l’assessore – In questo tratta, ad esempio, si potrà raggiungere l’area archeologica di Luni, attraversare il centro storico di Sarzana, costeggiare il Canale Lunense: archeologia, storia e natura in un unico percorso”.

