Recco: il ministro Salvini atteso in serata nella “sua” città-vacanza

Il ministro Matteo Salvini, dopo il suo intervento al convegno dei Giovani Industriali, è ospite dell’Excelsior Palace di Rapallo. Non è escluso tuttavia che in serata faccia una visita nella sua Recco dove da bambino e ragazzo trascorreva le vacanze e dove è spesso ospite, a Mulinetti, nella seconda casa di famiglia. Lo scorso era a Recco proprio in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista: con la figlia aveva assistito all’accensione del falò.

Nelle foto Salvini oggi a Rapallo col sindaco Carlo Bagnasco e lo scorso anno in via Roma a Recco per assistere all’accensione del falò di San Giovanni

