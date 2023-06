Recco, potenziati al massimo i lavori di sfalcio sulle strade carrabili

Recco. Sono in corso e saranno ulteriormente potenziati i lavori di sfalcio delle strade carrabili. Dai primi giorni del mese di aprile, con l’avvicinarsi della stagione estiva e per tutelare l’incolumità pubblica da rischi legati agli incendi di arbusti e sterpaglie, per garantire i corretti standard igienici ed eliminare i rischi derivanti dalla presenza di siepi e rami che occupano le strada e restringono la carreggiate, l’ufficio Ambiente del Comune di Recco ha avviato un’intensa campagna sfalci.

“Continuano, potenziati, gli interventi programmati dall’amministrazione per il contenimento della vegetazione spontanea sulle strade carrabili – spiegano sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – le attività saranno portati avanti nel corso dell’estate anche in base alle necessità che emergeranno”.

