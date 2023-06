‘Santa’: “Villa Argentina, idea buona, ma copiata e incompleta”

Dal gruppo politico “Progetto Santa insieme con voi”

Leggiamo la nota del gruppo “Donadoni Sindaco “sull’operazione di Villa Argentina e si interpretano bene i nostri interventi “come una comprensione dell’importanza della prospettiva che questo intervento porta con sé”, tanto che questa operazione, pensata per la prima volta dalla Giunta Bottino, quando il nostro Sindaco era ancora un giovane imberbe, era anche un’idea del nostro gruppo “Progetto Santa Insieme con Voi. Purtroppo, abbiamo dovuto astenerci in quanto, ancora una volta, ci ritroviamo davanti a un buon progetto ma incompleto. È molto difficile programmare un’operazione del genere senza un piano urbano del traffico, senza uno studio della viabilità, senza una relazione della Polizia Locale, senza un accordo scritto con Ferrovie dello Stato e, soprattutto, senza tempi certi per la sua realizzazione.

Però, per un volta (poco in 9 anni), l’idea è buona ma copiata.

