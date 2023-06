Sesta Godano: l’attività sociale di “Mangia Trekking”

Dall’associazione sportiva Mangia Trekking

Un gruppo di Mangia Trekking è transitato dal colle dell’Ospedalaccio (1280 mt sl), nome che deriva dall’antica presenza di un ospitale la cui costruzione risale all’epoca medievale. Oggi è ridotto in ruderi e di esso se ne hanno ancora alcune poche tracce. E’ situato lungo la via che conduceva i mercanti ed i pellegrini dalla Toscana all’Emilia. Durante il percorso si incontra un Cippo di epoca Napoleonica il quale evidenzia e ricorda come quello fosse l’inizio dell’impero francese, che comprendeva Liguria e Toscana mentre l’Emilia faceva parte della Repubblica Cispadana. Così domenica 18 giugno 2023, un gruppo di amici del Mangia Trekking, partendo dal borgo di Sassalbo sono andati a visitare la zona così ricca di storia, Durante il cammino lungo la strada sterrata, che conduce anche al Passo della Scalucchia, si sono soffermati ed non hanno perso l’occasione di scattare una foto ricordo intorno a quel secolare cippo che riesce sempre a richiamare alle persone in transito attente, alcuni i valori della montagna, ed a suggerire il suo importante valore storico culturale. E dove molte persone si domandano per quanti secoli ancora quel cippo resterà un prezioso simbolo del territorio.

