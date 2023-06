Da Diego Pistacchi, Sestriamo / Forza Italia, e Marco Conti, Fratelli d’Italia consiglieri comunali

Un segnale netto di svolta, di rottura con il passato, anche per evitare rischi di denunce decisamente spiacevoli, visto che un’amministrazione non può macchiarsi di vilipendio della bandiera nazionale. E’ quello che viene chiesto al sindaco Francesco Solinas e alla sua maggioranza, in particolare sul rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti, in passato ignorate.

» leggi tutto su www.levantenews.it