Sestri: ragazzo colpito da malore, drammatico salvataggio a Punta Manara

Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco

Questa sera poco dopo le 21, i Vigili del fuoco di Chiavari sono stati allertati per una coppia in difficoltà, in seguito ad una escursione sul promontorio di Punta Manara a Sestri Levante. Giunti nei pressi di Ciappa Du Lu, la ragazza ha avuto un malore ed ha perso i sensi. I Vigili del fuoco sono accorsi sia via terra con la squadra di terra ed in personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), sia dal mare per valutare un eventuale recupero via acqua.

