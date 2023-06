Si riuniscono volontari e volontarie della diocesi: il punto sulla lotta alla povertà

Martedì prossimo, a Roma, con una diretta su YouTube che inizia alle 10.30, visibile a tutti, Caritas italiana presenterà il proprio bilancio sociale e, a seguire, il report statistico “Povertà” per l’anno 2023. L’incontro sarà introdotto dal vescovo presidente Carlo Roberto Maria Redaelli. L’incontro è annuale, ma la presentazione del report “Povertà” è una novità assoluta. In tale contesto, alla Spezia, la Caritas diocesana ha deciso di promuovere a sua volta, in concomitanza con l’evento romano, un incontro tra i referenti dei servizi ecclesiali di carità e di prima accoglienza. Così, martedì alle 10, nel salone multimediale di Tele Liguria Sud, si riuniranno i volontari e le volontarie dei servizi di carità parrocchiali e non parrocchiali attivi in diocesi. L’incontro sarà aperto da un momento di preghiera guidato dal vescovo Luigi Ernesto Palletti. A seguire, con il supporto del servizio “Osservatorio Risorse e Povertà” della Caritas diocesana saranno presentati i dati delle attività compiute a partire dal 2015 e sino al 2022. I dati saranno integrati dalle testimonianze di padre Gianluigi Ameglio e di don Mirko Mochi, rispettivamente per i frati minori francescani e per i salesiani. Sono inoltre previsti interventi di Gabriella Raschi, già presidente nazionale del Volontariato femminile vincenziano, e di Andrea Solito. Concluderà il direttore Caritas don Luca Palei. Non sarà dunque un’iniziativa di tipo celebrativo, bensì un vero e proprio appuntamento formativo e di riflessione. Sono invitati i volontari, gli operatori e i sacerdoti impegnati in servizi di accoglienza e carità di tutta la diocesi. Sarà possibile parcheggiare l’auto nel piazzale della cattedrale di Cristo Re.

