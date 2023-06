Sicurezza ad Albenga, Ciangherotti: “Il sindaco Tomatis invoca i rimpatri. Una barzelletta”

Albenga. “Consiglio a chiunque di darsi un bel pizzicotto, anche due, prima di leggere il commento del sindaco di Albenga riferito ai gravi fatti di cronaca avvenuti in centro città nei giorni scorsi. Riccardo Tomatis invoca la limitazione degli sbarchi e si lamenta perché i rimpatri non sono aumentati. Se non fosse un esponente del Partito Democratico a parlare, potrebbe quasi essere una barzelletta. Una barzelletta che non fa ridere”. Lo afferma il consigliere comunale e coordinatore locale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

È dell’altra sera la notizia dell’arresto di un uomo che si aggirava in centro ad Albenga con un coltello insanguinato: “Che la situazione sia completamente fuori controllo purtroppo è ormai evidente a tutti – spiega Ciangherotti -. L’amministrazione albenganese si sveglia solo quando i giornali riportano gli episodi più gravi, ma la prevenzione è una cosa seria e non può essere improvvisata”.

