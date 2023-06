Tante celebrazioni in diocesi per la festa dei Santi Pietro e Paolo 

Giovedì prossimo è la festa dei Santi Pietro e Paolo. In diocesi sono numerose le parrocchie e le chiese che hanno il “principe degli Apostoli” come santo titolare o contitolare, e in queste le celebrazioni sono ogni anno particolarmente solenni. Anche per la concomitanza con il conferimento delle Cresime, sono così diverse le Messe che, in occasione della festa, saranno presiedute dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. A cominciare dalla chiesa concattedrale della città vescovile di Brugnato, dedicata ai Santi Pietro, Lorenzo e Colombano, dove il vescovo presiederà la Messa solenne e conferirà le Cresime giovedì mattina alle 11. Brugnato, come è noto, fu sede di un’antica abbazia dei monaci di san Colombano, dei quali è conosciuta la speciale devozione per il primo papa. Monsignor Palletti, giovedì prossimo, celebrerà Messa e conferirà le Cresime anche a Sesta Godano, alle 9.30, e alle 18 nella parrocchia di Luni Mare: entrambe le parrocchie hanno san Pietro come proprio patrono. Il giorno prima, vigilia della solennità, il vescovo celebrerà la Messa e amministrerà le Cresime a Porto Venere: anche qui la parrocchia ha san Pietro come compatrono. Saranno invece invece due sacerdoti legati alla storia religiosa recente della parrocchia a celebrare le Messe principali della festa a San Pietro di Mazzetta: si tratta, come è noto, dell’unica parrocchia della città della Spezia dedicata al “principe degli Apostoli”, e ciò avvenne per richiesta diretta di papa Pio XI al primo vescovo della città, Giovanni Costantini. La Messa vigiliare, alle 18.30 di mercoledì prossimo, sarà così celebrata da monsignor Pier Carlo Medinelli, attuale parroco della cattedrale di Cristo Re ma in precedenza parroco a Mazzetta, dove rilevò l’incarico dai frati domenicani che l’avevano in precedenza. La Messa solenne di giovedì, sempre alle 18.30, sarà invece celebrata da don Pietro Milazzo, giovane sacerdote, parroco di Follo, la cui vocazione nacque proprio a Mazzetta. La festa di San Paolo viene invece celebrata in modo particolare nella parrocchia omonima, nel quartiere spezzino della Pianta.. Numerose un po’ dappertutto sono le iniziative collaterali e ricreative che le diverse parrocchie allesticono in questa circostanza. Gli impegni della settimana per il vescovo Palletti termineranno invece sabato sera a Lerici, dove alle 20.15 presiederà i Vespri solenni e la tradizionale processione in mare per la festa di Sant’Erasmo, patrono dei marinai.

