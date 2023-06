Arriva l’app GoGoGe: tutti i servizi di mobilità presenti a Genova in un unico strumento

Genova. GoGoGe, la App di sperimentazione dell’innovativo sistema MaaS, Mobility-as-a-Service, sviluppata in sinergia tra Comune di Genova e AMT con il supporto tecnologico di Hitachi Rail e MyCicero, si apre a tutti.

Una novità che viene lanciata in concomitanza con The Ocean Race – The Grand Finale, con l’obiettivo di allargare il più possibile l’utilizzo dell’App, coinvolgendo anche i visitatori in arrivo a Genova per la tappa finale della grande regata internazionale, che potranno così usufruire di un unico strumento per muoversi comodamente su tutto il territorio metropolitano.

