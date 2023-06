Cade sul sentiero e si lesiona una caviglia. Intervento del Soccorso alpino per una turista

Infortunio oggi per una ragazza di 24 anni di Verona sul sentiero che unisce il monte Parodi e Riomaggiore. La turista, in gita con la madre in seguito a una caduta, si è procurata una lesione alla caviglia sinistra. Sul posto una squadra del Soccorso alpino e speleologico Liguria con personale medico e tecnico. La ragazza è stata medicata sul posto e una volta sistemata su una barella, è stata portata sulla strada. Qui è stata presa in consegna dal personale della pubblica assistenza di Santo Stefano che l’ha condotta all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana.

