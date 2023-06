Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco

Con il primo caldo inizia il periodo di grave pericolosità per i nostri boschi. Oggi, la squadra di Chiavari, ha contenuto l’incendio di un oliveto a Cogorno, in via al Capanile. La squadra VF, aiutata anche da dieci operatori del Coordinamento Volontari di Protezione Civile di Genova, è riuscita a contenere le fiamme limitando a circa 2000mq la superficie coinvolta dall’incendio.

