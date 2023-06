De Fezza e Bianco “uniti” per i ragazzi del paese: nasce il progetto “Giovani visioni per il futuro di Toirano”

Toirano. I giovani uniscono la politica toiranese. Il sindaco Giuseppe De Fezza ed il capogruppo di minoranza Roberto Bianco hanno unito le forze per dare vita ad un nuovo progetto rivolto ai ragazzi e dal titolo “Giovani visioni per il futuro di Toirano”.

Nei giorni scorsi in Comune e sui social network è emerso il “problema” di come i ragazzi del paese della Val Varatella trascorrono il loro tempo libero. Primo cittadino e consigliere di minoranza hanno deciso di prendere di petto la questione e di affrontarla congiuntamente, aprendo un tavolo di condivisione prima con i ragazzi toiranesi e poi con con tutto il consiglio comunale, per valutare insieme agli altri consiglieri le proposte emerse.

» leggi tutto su www.ivg.it