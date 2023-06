Direttiva Omnibus, Federmoda Savona: “Attenzione alle promozioni pre-saldi estivi, si rischiano pesanti sanzioni”

Savona. “Uomo/donna avvisato, mezzo salvato”. A ricordare il celebre proverbio, quanto mai calzante nel contesto, è Donata Gavazza, presidente di Federmoda Savona, rivolgendosi agli associati che, nell’ultimo periodo, hanno messo in atto delle promozioni sui loro prodotti.

“Il 6 luglio 2023 cominciano i saldi, per quei negozi di abbigliamento, calzature, accessori, tessile che intendono applicarli – ricorda Gavazza – In Liguria nei 40 giorni precedenti sono vietati sconti e promo di qualsiasi tipo, ma è una legge regionale che in tanti violano, con totale mancanza di rispetto per i colleghi che le regole sono abituati a seguirle. Dal 1^ luglio entra in vigore la direttiva europea Omnibus secondo cui il prezzo iniziale sul quale si applica la percentuale di saldo deve essere il più basso degli ultimi 30 giorni”.

