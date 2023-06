Genova. Notte impegnativa per i vigili del fuoco di Genova che sono intervenuti in via Piacenza, all’altezza del civico 42, per una consistente fuga di gas.

Secondo quanti riportato dai pompieri, il gas sarebbe fuoriuscito da un condotto collocato all’interno di garage, al piano terra di un palazzo.

» leggi tutto su www.genova24.it