“Le Buone cose” animano il martedì sera di Bacchus

Martedi 27 giugno alle 21.30 l’osteria Bacchus ospiterà il nuovo progetto del sassofonista Luca Bellotti “Le Buone cose”. Il quartetto riesce sempre, con un personalissimo stupore, a trasmettere a chi ascolta il suo amore per la creatività e l’interplay. Nel tessuto delle frasi dei brani originali, scritti per lo più dal leader del gruppo, e nella apparente naturalezza delle improvvisazioni si può cogliere il colore, la tenerezza e l’inquietudine della nostra società di uomini che cercano. E’ stato il desiderio del bello ed il desiderio di dare suono ad una sensibilità giocosa ed entusiasta oltre ad una insopprimibile ricerca di libertà che ha portato il gruppo, attraverso varie contaminazioni musicali, verso l’universo jazz come strumento di espressione. A fine 2022 il quartetto ha inciso il suo primo disco dal titolo “Le buone cose”, registrato e prodotto da Piero Pellicanò, uscito a Maggio per la Wow Records.Info e prenotazioni al 3394908117.

Line up: – Luca Bellotti: Sax Tenore e Soprano – Andrea Garibaldi: Pianoforte – Fabio Di Tanno: Contrabbasso e basso – Daniele Paoletti: Batteria

