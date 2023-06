Loano, proseguono i lavori per la nuova passeggiata di ponente: dal 26 giugno possibili disagi al traffico su Lungomare Marconi

Loano. Proseguono a ritmo serrato i lavori per la nuova passeggiata a mare di ponente di Loano.

Un primo tratto, a partire dal confine con Borghetto Santo Spirito, è stato riaperto ai passaggio dei pedoni già da qualche giorno. In quella parte le lavorazioni, almeno sulla parte “pubblica”, sono per lo più concluse: il piano di camminamento è stato completato, così come la posa della ringhiera sul lato delle spiagge. Perciò parte del lungomare è già percorribile dai pedoni, anche se il cantiere vero e proprio non è stato ancora smantellato.

» leggi tutto su www.ivg.it