Luni, Poli: “Malfunzionamenti all’illuminazione pubblica, bisogna intervenire”

“La condizione del servizio di illuminazione pubblica a Luni può essere desunta dalle 131 segnalazioni di malfunzionamenti inoltrate dai cittadini e pervenute al gestore, alle quali non è stata data risposta. Per far fronte a tale problematica, la giunta ha conferito diverso tempo fa l’incarico di redigere uno studio di fattibilità del ripristino dell’illuminazione pubblica all’Ingegnere Biasetti, sono stati stanziati oltre 160 mila euro in bilancio per l’efficentamento energetico e per la manutenzione straordinaria dell’illuminazione e diversi sono stati i sopralluoghi degli uffici comunali sul territorio per stilare l’elenco aggiornato dei punti luce”. Lo scrive il consigliere Davide Paolo Poli capogruppo di Insieme per Luni che prosegue: “Nonostante questo, si è ancora in attesa di conoscere i costi esatti per il ripristino dei punti luce non funzionanti, non è chiaro come si voglia intervenire, se per zone o per anzianità della segnalazione, e si posticipa ancora la realizzazione degli interventi necessari. Questa settimana il collega consigliere Paolo Andreani ha presentato un’interrogazione proprio sui ritardi negli interventi di ripristino dell’illuminazione pubblica sul territorio, che rappresentano un problema irrisolto ormai da tempo. Bisogna intervenire per ripristinare il servizio di illuminazione pubblica al più presto, non dimenticandosi del paese di Nicola, dell’Annunziata e di Ortonovo. Ci auguriamo che vengano realizzati i necessari interventi di ripristino su tutto il territorio il prima possibile e soprattutto prima del ritorno dell’ora solare”.

