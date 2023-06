Una Messa del vescovo Palletti nella chiesa di Nostra Signora della Salute, in piazza Brin, è il modo con il quale volontari e amici della mensa “Missione 2000” ricorderanno, sabato 1 luglio alle 16.30, i trent’anni della loro straordinaria attività. Straordinaria perché è dal 1993 che, ogni giorno, oltre centoventi pasti vengono distribuiti alle persone meno abbienti, anche nella forma dei “sacchetti”. Le lunghe file di ogni sera presso l’ingresso di via Torino, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, sono da un lato la conferma di come siano drammatici in città i temi della povertà e del disagio, dall’altro anche come la mano tesa di volontari e volontarie di “Missione 2000” sia elemento vero di solidarietà e di speranza. Oggi, durante il giorno, ci sono altre strutture di servizio per venire incontro a chi è in difficoltà: dalle “colazioni con il sorriso” presso i salesiani alla mensa dei francescani a Gaggiola. Ma alla sera il riferimento per un pasto caldo è proprio all’angolo tra via Torino e via Castelfidardo. Voluta a suo tempo da don Bruno Vincenzi, che era tornato da anni in Africa e si impegnò con sacrifici personali nella nuova “missione” a casa sua, la mensa è presieduta oggi da Andrea Menichinelli ed opera grazie alla collaborazione tra diversi gruppi di volontariato. Ed oltre ai volontari, tutto è reso possibile grazie ai numerosi enti e operatori privati inviano ogni giorno le materie prime. L’orario serale è dalle 18.15 alle 19. Per questo la Messa di sabato sarà anticipata alle 16.30, per consentire poi alla “squadra di turno” di spostarsi da piazza Brin alla vicina sede di “Missione 2000”.

L’articolo Mensa 2000 compie trent’anni: celebrazione a Nostra signora della Salute con il vescovo proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com