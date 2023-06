Moconesi: moto tampona auto, il centauro sbalzato finisce sotto bus e muore

Un motociclista è morto scontrandosi frontalmente con autobus di linea. L’incidente nel pomeriggio a Pezzonasca, frazione di Moconesi lungo la 225 della Fontanabuona. Sembra, ma i carabinieri di Chiavari stanno ascoltando i testimoni per accertare l’esatta dinamica, che il motociclista diretto verso il traforo delle Ferriere, abbia tamponato un’auto davanti a lui; a causa del violento impatto l’uomo, un settantenne, è sbalzato dal sellino finendo sulla corsia opposta dove sopraggiungeva un bus di linea diretto a Cicagna: l’autista ha frenato, ma non ha potuto evitarlo. La morte è stata istantanea, non si sa se a causa dell’impatto sull’asfalto o del successivo investimento. Inutile l’intervento del 118 con l’automedica Tango-1 e la Croce Rossa di Gattorna. Il traffico lungo la strada 225 è stato interrotto con lunghe code per chi era diretto alle Ferriere. La motocicletta è stata posta sotto sequestro e la salma è a disposizione del magistrato che in un caso così complesso ordinerà l’autopsia.

» leggi tutto su www.levantenews.it