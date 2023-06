La Palestra Round Zero gym vince ancora nel torneo di Carrara con Paolo Simoncini. Il pugile ha combattuto ieri nella categoria -71 kg élite contro Elia Alberti della Second out di Reggio Emilia. Il match ben condotto da Simoncini, faceva contare il bravo avversario Emiliano durante la prima e la seconda ripresa, mentre nella terza ripresa si è giunti all’epilogo: il pugile spezzino incrociava magistralmente l’avversario che veniva nuovamente contato e non essendo più in grado di proseguire perdeva con il vecchio “Ko” ora VRSC. Prosegue ora il cammino al torneo: la prossima tappa sarà il 2 Luglio a Montecatini dove combatterà Leonardo Burgio mentre per Simoncini non è ancora nota la data del combattimento. La Round Zero Gym ASD ricorda che si possono seguire i corsi dì Pugilato olimpico tutti i giorni con corsi aperti a tutti: bambini, amatori e agonisti. Info 3287327116.

