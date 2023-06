Rapallo: “Cuore d’oro”, oltre ad una gara di golf, tanta solidarietà

Da Fabrizio Pagliettini, direttore Tennis Golf Club Rapallo

Il Cuore d’Oro è una delle manifestazioni benefiche più conosciute all’interno del calendario gare del Circolo Golf e Tennis Rapallo. Nato 25 anni fa da una idea dei Dipendenti del Club, ha sempre avuto “due anime”; quella sportiva che è rappresentata da una gara di golf che si svolge nella giornata di mercoledì 28, e quella comunicativa che si affida a una serata che anche quest’anno promette di essere ricca di contenuti.

L’obiettivo è lavora con e per l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Chiavari Tigullio.

La storia di Emanuele di cui tanto si è parlato in questi giorni attraverso i media locali e nazionali (Emanuele, che probabilmente sarà presente, è socio dell’Unione) sarà il punto di partenza per fotografare un momento storico apparentemente concentrato sulla costruzione di un mondo più accessibile ma ancora molto indietro, in verità, per quanto concerne l’abbattimento di barriere mentali.

Abbiamo tutti bisogno di esempi e storie che ci facciano riflettere, migliorare, crescere.

E così, nel corso della serata ci saranno infatti due interventi di Elisa Avanza e Francesco Laiosa, giovani associati che racconteranno la loro esperienza. Elisa ha scoperto la bellezza di seguire una partita allo stadio in totale autonomia aggiungendo ai suoni e alle emozioni che già le consentivano di tifare per la sua squadra del cuore, una cronaca personalizzata di un cronista che le consente di essere totalmente immersa “nella partita” vedendola con occhi diversi.

Francesco racconterà la sua esperienza teatrale presentando un mondo aggregante e senza barriere dove la conoscenza dei confini e l’alchimia che si crea con gli altri attori consente di vivere una esperienza in totale autonomia.

