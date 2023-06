Un veicolo fermo sul marciapiedi lato monte del Lungomare a causa di un incidente provocato da un malore che ha colèito la conducente. Fortunatamente non si sono registrati feriti tra i passanti. Sul posto il 118 che ha trasportato la paziente al pronto soccorso di Lavagna per accertamenti. Le forze dell’ordine sono sul posto per ristabilire la situazione di normalità nel minor tempo possibile.

» leggi tutto su www.levantenews.it