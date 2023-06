Recco: recuperato un bidone con incrostazioni, escluso si tratti di una bara

La notizia è rimbalzata sui social. Creando sgomento. Si tratta del ritrovamento di un corpo galleggiante, con incrostazioni che si formano sui fondali marini e un pezzo di rete evidentemente impigliato e tranciato. Chi lo ha trovato lo ha rimorchiato fino all’imbarcadero di Recco. Sono nate diverse ipotesi, tra cui quella che possa trattarsi di una bara finita in mare il 22 febbraio del 2018 quando crollarono alcuni loculi del cimitero di Camogli.

Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, in un post pubblicato sul suo sito scrive: “Recupero di un relitto ferroso rinvenuto dalla Capitaneria di Porto nelle acque davanti a Recco. Un ringraziamento al club Amici di Vela e Motore per l’assistenza tecnica per il recupero”.

» leggi tutto su www.levantenews.it