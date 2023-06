Ripartiti in Lunigiana i servizi della Bottega della salute mobile: tutte le sedi e gli orari

Dallo scorso 19 giugno sono ripartiti in Lunigiana i servizi della Bottega della salute mobile. Si tratta di un progetto di Regione Toscana realizzato in collaborazione con Anci Toscana (Associazione nazionale comuni italiani) e realizzato e gestito dalla Società della Salute della Lunigiana. La Bottega della salute è un servizio di prossimità che rende più accessibile la rete dei servizi pubblici e dei servizi digitali ai cittadini che vivono in zone particolarmente disagiate quali le aree montane e rurali, i territori più isolati e meno serviti dalla rete dei servizi pubblici.

L’obiettivo è quello di offrire ai cittadini un luogo facilmente raggiungibile, in cui trovare accesso ai servizi amministrativi della sanità toscana, con assistenza e supporto nell’utilizzo degli strumenti digitali per garantire l’accesso ai servizi pubblici, promuovere i diritti di cittadinanza con attenzione alle situazioni di marginalità sociale e territoriale. Nella Bottega delle salute della Lunigiana sono presenti Mattia Tognini e Nicole Tovani, due giovani operatori adeguatamente formati e qualificati che forniscono informazioni e aiutano i cittadini a utilizzare i tanti servizi online della pubblica amministrazione quali:

