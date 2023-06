Sampdoria, nel mirino i giovani  Matteo Prati, Cher Ndour, Giovanni Fabian

Genova. Poco più di due settimane all’11 luglio, giorno in cui, in quel di Como, verrà presentato il calendario del prossimo campionato di Serie B (che sarà oggetto dell’importante novità dei due gironi asimmetrici e cioè non speculari, come già sperimentato nella serie superiore), una data che dovrebbe presumibilmente coincidere col ritrovo a Bogliasco del nuovo gruppo di giocatori blucerchiati, agli ordini naturalmente del nuovo staff tecnico, quello che – a seguire – andrà a preparare la stagione nel ritiro che, stando alle ultime indicazioni – dovrebbe svolgersi a Livigno, nell’Alta Valtellina, a circ 1.800 mt sul livello del mare.

Non può che essere imminente, quindi, lo svelarsi del management tecnico, di certo ormai definito ed in attesa della ufficializzazione, magari in uno con quella dell’ottenuto diritto all’iscrizione alla Serie B.

