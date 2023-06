Sestri: stasera all’arena Conchiglia saggio di Dance Art Studios

Tempo di grande danza a Sestri Levante! Sabato sera l’Arena Conchiglia ha ospitato il saggio di fine anno della Momas Dance Academy 1 e 2 di Chiavari e Sestri Levante. Questa sera, domenica 25 giugno, tocca invece alla Das, Dance Art Studios, diretta da Guendalina Fazzini. Lo spettacolo si intitola “Mamma, portami a danza!!!”. Appuntamento alle ore 21 all’Arena Conchiglia di via alla Penisola 37 a Sestri Levante.

“La frase “Mamma, portami a danza!” l’ho pronunciata per la prima volta quasi cinquanta anni fa – spiega Guendalina Fazzini – e mi fa eco ancora adesso dopo molti anni, accompagnandomi ogni giorno incessantemente.Mia mamma mi ha dato la possibilità di realizzare il mio più grande sogno, che oggi è il sogno di tante bambine. La danza ha fatto e continua a far parte della mia esistenza e mi rispecchio in quelle eteree figure di ballerine, che si stanno proiettando in questo mondo fatato, così come lo è stato il mio.

» leggi tutto su www.levantenews.it