Camogli. Paura e preoccupazione per una turista tedesca che oggi pomeriggio, intorno alle 18, si è tuffata per un bagno nel mare di San Fruttuoso, vicino Camogli, e non è più rintrata a riva.

Il marito, non vedendola tornare, si è subito allertato e ha chiamato i soccorsi.

» leggi tutto su www.genova24.it