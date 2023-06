Turismo: code in A-12 verso il Nord; ma il caldo invita i vacanzieri al mare

Coda di oltre quattro chilometri alle 18.00 tra Rapallo e Genova Nervi per un veicolo in avaria e l’intenso traffico diretto al nord. Terminate le scuole, molte famiglie con seconda casa hanno iniziato le vacanze e, nei fine settimana, il movimento autostradale è decisamente diminuito rispetto a quello dei ponti primaverili. Va ricordato comunque che il turista che sceglie l’albergo, la casa-vacanza o il B&B preferisce soggiorni brevi suddivisi su più mete. Il bel tempo di questo fine settimana e le alte temperature, hanno certo privilegiato le località costiere e quelle di montagna come Santo Stefano d’Aveto dove, tramontato il sole, le temperature sono fresche.

