Canottaggio: Rowing, Sampierdarenesi e Velocior si laureano campioni d’Italia Under 17

Genova. Capolavoro Rowing Club Genovese nel 4 senza Under 17: a vincere sono Andrea Speciale, Matteo Pozzobon, Lodovico Treccani e Federico Bordo con 4 secondi di margine su Candia 2010. I compagni Tommaso Rossi ed Ermanno Virgilio conquistano l’argento nel doppio leggero Under 23. Terza piazza per il Rowing nel 4 di coppia Pesi Leggeri con Edoardo Maria Barabino, Danilo Dominici, Giacomo De Sena e Gabriele Loiacono.

Il 2 senza Under 17 della Canottieri Sampierdarenesi è campione d’Italia al termine di una finale magnifica e palpitante: un solo centesimo separa, all’arrivo, Jacopo Cappagli e Romeo Schirinzi dalla Canottieri Flora e a completare la festa della Liguria remiera è il bronzo dei gemelli Carlo Alberto e Roberto Strazzulla insieme al quarto posto della Velocior Spezia di Davide Caprì e Manuel Quarinto. Titolo italiano, sempre nella stessa specialità, per Francesca Torri e Greta Spissu, autori di una eccellente prova con i colori della Velocior Spezia.

