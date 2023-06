Chiavari: “Depuratore, no a un mega impianto sotto il livello del mare”

Da Andrea Sanguineti (i tre citati non puzzano, ne siano certi, quanto alle caratteristiche tecniche ben vengano soluzioni migliorative; altrimenti è come pestar l’acqua nel mortaio m.m.)

Egregia redazione, ho letto il vostro arguto articolo sul depuratore di Chiavari. Vorrei precisare per correttezza e completezza di informazione che i depuratori di Recco Rapallo Santa Margherita e il prossimo di Sestri Levante hanno caratteristiche e dimensioni molto diverse rispetto a quello progettato per Chiavari in sostituzione dell’attuale a Preli.

Invitiamo a fare una attenta ricerca in Italia per trovare nel 2023, ripetiamo nel 2023, un progetto simile di impianto delle dimensioni previste senza ipotizzare, visto la collocazione, impianto di energia pulita e risparmio energetico per il funzionamento, impossibilità (visto sempre il sito previsto) di trattamento completo dei fanghi residui quindi transito di camion nel porto (non “vicino” proprio “nel” porto per la gioia dei diportisti) e ovviamente sempre per via della collocazione alla faccia dei problemi di siccità l’acqua depurata verrà gettata in mare. Tutto questo ovviamente confermato da Iren.

Per quanto riguarda l’affermazione “i depuratori non puzzano” appena possibile invieremo alla redazione lo studio fatto da Osmotech, azienda leader in Italia sulle emissioni e immissioni odorigene.

Non so se questi sono argomenti stucchevoli, sicuramente sono argomenti che peseranno sulle bollette dei cittadini. Inoltre come chiavarese giunto a 67 anni di età nato, cresciuto, vissuto a Chiavari vorrei evitare la costruzione di un mega impianto sotto il livello del mare che nel 2023 non ha alcuna logica (non detto da me ma da ingegneri consultati in giro per l’Italia)

Grazie per l’attenzione e buona serata

