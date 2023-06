Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria

Ciao,

non si può iniziare questa settimana senza far riferimento a quanto accaduto nello scorso fine settimana in Russia. Un esercito privato di mercenari, il gruppo Wagner, che marcia verso Mosca arrivando a 200 chilometri dalla capitale, per poi fermarsi nel giro di 24 ore, è un’immagine da basso Impero Romano d’Occidente, con i generali e le loro legioni che mettevano sotto tutela gli imperatori.

