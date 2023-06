Dissalatore, Bucci: “Possiamo risolvere del tutto il problema della siccità”

Genova. “Noi abbiamo già fatto partire il progetto definitivo per quello che riguarda il recupero dell’acqua che esce dai depuratori, perché in mare oggi noi mettiamo dell’acqua pulita dolce perché non recuperiamo quello che esce dai depuratori” dice il sindaco Marco Bucci a proposito del recupero dell’acqua dal mare, a margine dell’incontro dell’incontro Mission Charter “Restore our Ocean and Waters by 2030” promosso nell’ambito degli eventi di The Ocean Race a Genova.

E prosegue: “Se noi invece fossimo in grado di recuperarli attraverso una pipeline e portarla direttamente in Pianura Padana faremo un grande servizio. Noi possiamo portare 50 milioni di metri cubi. Dopodiché se a questi associamo altri 50 milioni di metri cubi di acqua salata è chiaro e attraverso il dissalatore noi possiamo portare in Pianura Padana 100 milioni di metri cubi” .

