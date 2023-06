Elenira Mendes a Castelnuovo: “La salvaguardia della natura è una responsabilità di tutti”

Si è tenuta ieri mattina, domenica 25 giugno, la camminata ambientalista lungo la Valle dei Mulini a Castelnuovo Magra alla presenza di Elenira Mendes, figlia del compianto Chico, attivista politico e ambientalista brasiliano ucciso nel 1988 per la sua battaglia in difesa dell’Amazzonia e dei suoi abitanti. “Ringrazio Elenira per aver accolto il nostro invito a conoscere la Valle dei Mulini – ha esordito Daniele Montebello, sindaco di Castelnuovo al termine della passeggiata che si è conclusa in Piazza Querciola –. La sua presenza in questo nostro luogo del cuore restituito alla comunità di recente ci onora”.

Al termine della camminata, conclusasi con un ricco buffet offerto dall’Arci di Castelnuovo, è intervenuto anche Marino Fiasella, ex presidente della Provincia e presidente di Ambiente Vivo: “Elinira è venuta in Italia per la prima volta proprio in questi giorni, grazie a un progetto realizzato da Ambiente vivo, Calabria tra le righe e l’Associazione di Amicizia Italia Brasile. È nel nostro Paese per promuovere la memoria di suo padre e portare avanti le sue lotte, oggi più attuali che mai. Il recente recupero della Valle dei Mulini ben si presta alla sua presenza perché educare le persone alla cura e della difesa della natura è fondamentale. Ricordo che la Liguria è coperta per il 70% da bosco, dobbiamo prendere in considerazione seriamente questo fatto”.

