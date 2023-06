Savona. Dalle Veneto alla Sicilia, passando per l’Abruzzo e le Marche, diversi i portacolori dell’Atletica Arcobaleno in gara lo scorso weekend in competizioni nazionali, dove si sono distinti e hanno guadagnato podi e soddisfazioni nelle diverse discipline.

CAMPIONATI ITALIANI UNIVERSITARI A CAMERINO: BRILLANO BUZZANCA, BIANCARDI E REBAGLIATI

» leggi tutto su www.ivg.it