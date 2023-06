Fiera dell’aglio di Vessalico: Comune di Laigueglia, Confcommercio e Antiche vie del Sale insieme per promuovere l’eccellenza

Laigueglia. Vessalico chiama, Laigueglia risponde. I due comuni, entrambi iscritti all’associazione delle Antiche Vie del Sale, danno seguito all’invito del presidente di Confcommercio Ponente Daniele Ziliani, di unire le forze tra costa ed entroterra, nell’ottica di cooperazione tra territori, aziende e prodotti d’eccellenza. Così la Fiera dell’aglio di Vessalico, in programma il 1° e 2 luglio, diventa il primo esperimento di co-marketing territoriale tra costa ed entroterra; un primo e importante obiettivo raggiunto dopo gli accordi tra Confcommercio Ponente e l’associazione che unisce i comuni attraversati “dall’oro bianco”.

“L’aglio di Vessalico, le aromatiche, come le tante eccellenze agricole dei comuni del nostro entroterra, adeguatamente promossi fra i turisti che frequentano la nostra costa in ogni periodo dell’anno, possono essere oggetto di pacchetti di proposte con esperienze enogastronomiche inserite in scenari naturali, come vigne e uliveti o che favoriscano la conoscenza di storiche strutture e nel tempo l’apertura di nuove” afferma Alessandro Navone, presidente delle Antiche Vie del Sale.

