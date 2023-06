Finale Ligure, Guzzi: “Candidato sindaco della Lega? Non direi… Turismo sostenibile nostro obiettivo”

Finale Ligure. “Mi fa piacere che si parli di amministrazione del territorio e ben venga ci possa essere qualche rappresentante di un’importante categoria, come quella degli Albergatori, in una futura formazione che si candida al governo della nostra città. LaboratorioFinale, il contenitore politico nato da pochi mesi e già operativo con incontri e confronti, ha l’obiettivo di selezionare, attraverso un percorso di progressivo consolidamento, la nuova amministrazione dei finalesi, scevra da logiche di partito ma unicamente legata a una visione di sviluppo per il nostro territorio; una visione costantemente rivolta ai suoi bisogni reali”.

Parole dell’attuale vice sindaco di Finale Ligure Andrea Guzzi, che ha lanciato il suo nuovo movimento in vista delle prossime elezioni comunali del 2024 (e di fatto la sua candidatura a sindaco). Parole che arrivano in risposta alla provocazione, o meno, dell’albergatore Gianni Argento, che su IVG.it ha rivolto un messaggio non troppo velato in vista del voto, chiamando in causa propria la categoria turistica finalese.

» leggi tutto su www.ivg.it