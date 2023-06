Arriverà nel porto della Spezia domani intorno alle 13.00 la nave Geo Barents dalla quale sbarcheranno tredici persone soccorse in mare nei giorni scorsi. Oggi intanto in un video pubblicato da Medici Senza Frontiere su Twitter, il responsabile affari umanitari a bordo della nave, Sebastien Ponsford, ha sottolineato come i migranti nel corso della traversata abbiano raccontato di aver perso un compagno di viaggio ma anche di non essere stati assistiti da un’imbarcazione definita della “marina maltese”, nonostante il loro barcone stesse imbarcando acqua e avessero già lanciato richieste di aiuto. “L’unica assistenza ricevuta – ha detto – è stata un po’ di carburante e l’indicazione che le coste italiane erano a 50 miglia di distanza”. “I sopravvissuti presentavano segni di stanchezza fisica e mentale, disidratazione e gravi scottature dopo aver trascorso tre giorni in mare”. Il giovane disperso sarebbe stato un siriano di 23 anni che non è stato soccorso a causa della mancanza di carburante, mentre un mercantile avrebbe rifornito il gommone di acqua e cibo.

L’articolo Geo Barents approderà alla Spezia intorno alle 13 di domani proviene da Citta della Spezia.

