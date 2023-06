Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico di droga, il punto degli educatori professionali della Liguria

Genova. “Come sappiamo l`uso e l`abuso di sostanze stupefacenti è una condizione vissuta da milioni di persone nel mondo che si ritrovano ogni giorno a combattere non solo con gli effetti che le sostanze producono sul normale stato di salute psico-fisica, ma anche con le ricadute sociali di stigma e discriminazione, conducendo spesso chi si trova in questa situazione a non accedere ai servizi di cura presenti sul territorio, rimanendo incastrati in una condizione spesso legata alla vergogna e al senso di fallimento”.

E’ quanto afferma Elena Solinas, vicepresidente della Commissione di albo degli Educatori professionali dell’Ordine TSRM e PSTRP di Genova, Imperia e Savona. Quello del ricorso alle droghe non è un fenomeno diffuso solo tra i giovani ma è ben radicato anche nella popolazione adulta, indistintamente tra uomini e donne.

» leggi tutto su www.genova24.it