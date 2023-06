Il bando delle case popolari è da rifare, sarà più snello e senza barriere digitali. Per i sindacati il tempo stringe

La conferma che il bando spezzino per l’accesso agli alloggi di edilizia popolare sarà da rifare è confermato e questo pomeriggio i sindacati degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat hanno incontrato l’assessore Lorenzo Brogi e il presidente di Arte La Spezia Marco Tognetti. Questa mattina le delegazioni avevano annunciato forti preoccupazioni e la necessità che il nuovo bando venga redatto in maniera congrua e senza barriere “digitali”, perché la platea a cui è rivolto si potrebbe scontrare con difficoltà oggettive. Pena: l’esclusione da un diritto.

Punti rimarcati anche nella riunione di oggi pomeriggio che ha messo un primo tassello in uno spirito “collaborativo” da tutte le parti chiamate in causa. Dai sindacati degli inquilini: “Abbiamo avuto rassicurazioni sul superamento della barriera digitale, noi chiediamo che la domanda venga presentata solo in forma cartacea e auspichiamo che questa esigenza venga rispettata. Il dato di fatto però è che il tempo stringe e non possono esserci altre lungaggini, perché è un anno e mezzo che si conosceva questa situazione e non siamo stati ascoltati. Tutto ricade su 2.395 famiglie. La prossima settimana ci sarà una riunione tecnica per comprendere meglio che direzione prendere. Siamo assolutamente contrari alla esclusiva presentazione online”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com