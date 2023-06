Il principe Alberto di Monaco è il nuovo ‘ambassador’ del Premio Paganini

Genova. “Quella del Principe Alberto è una visita molto importante perché consolida con il Principato un rapporto duraturo che ha già portato il Principe a Genova molte volte, tra cui anche per Euroflora quando abbiamo dedicato una rosa a sua madre, la principessa Grace. Consolida anche i rapporti economici tra il Principato e la Liguria dove il Principato sta investendo molto, basti pensare al porto di Ventimiglia che è una straordinaria infrastruttura per il diporto. Stiamo lavorando per ulteriori sviluppi, tra cui la valorizzazione dei giardini di Villa Hanbury insieme anche all’Università di Genova e a nuovi investimenti nel ponente ligure. Quello con il Principato è un rapporto di ottima vicinanza, di consolidata amicizia e di proficuo interesse reciproco”.

Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti, che questa sera a Palazzo Tursi ha partecipato alla cerimonia per la consegna dell’attestazione onorifica di ‘Ambassador’ del Premio Paganini al Principe Alberto II di Monaco.

