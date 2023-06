Immobiliare, Fabio Becchi (Fiaip Savona): “Rallentano le compravendite, ma il mercato delle seconde case in Riviera torna ad essere vivace”

Savona. Compravendite in calo nei primi tre mesi dell’anno in Riviera. Secondo Fiaip, tuttavia, la fotografia del mercato immobiliare deve essere letta anche in termini positivi. Il dato corrisponde ad un +3,2% rispetto al primo trimestre 2021, anno fruttuoso con 750mila compravendite.

A spiegare meglio la riduzione delle compravendite è Fabio Becchi, presidente provinciale di Fiaip: “Tutto è dovuto all’aumento dei tassi dei mutui che ha frenato la decisione degli acquirenti di investire nel mattone. Vero anche che nelle compravendite delle seconde case – sottolinea Becchi – la situazione è tutt’altro che negativa. Chi compra appartamenti per villeggiatura solo nel 30 % dei casi, infatti, decide di accendere un mutuo. Il dato sul calo delle compravendite va meglio analizzato ed è riferito alle prime case dove almeno nel 70-80% dei casi gli acquirenti accendono un mutuo per finalizzare l’acquisto”.

