Incidente mortale in Val Fontanabuona, la vittima è il genovese Alessandro Giunchi

Genova. Si chiamava Alessandro Giunchi, aveva 50 anni, ed era residente a Genova, nel quartiere di San Martino, l’uomo morto nel pomeriggio di domenica a Pezzonasca di Moconesi, sulla strada provinciale della Val Fontanabuona in un incidente con la sua moto.

Giunchi, dipendente del negozio Leroy Merlin di Campi, viveva in via Bernabò Brea. La moto era una delle sue passioni. Ed è a bordo di una Triumph di grossa cilindrata che ieri si è schiantato, tentando un sorpasso in un punto della strada in cui vigeva la striscia continua.

