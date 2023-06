Chiavari. Ieri sera i vigili del fuoco di Chiavari hanno operato in corso Cristoforo Colombo, per mettere in sicurezza l’intonaco di una palazzo.

La richiesta è arrivata in seguito al distacco di materiale, che ha colpito la proprietaria del ristorante al pian terreno.

» leggi tutto su www.genova24.it