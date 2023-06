La Ripa verso il passaggio ad Anas, diventerà arteria statale

La Strada provinciale della Ripa sarà tra le tratte liguri, circa 40 chilometri in tutto, oggetto del nuovo passaggio di competenze ad Anas. Ne ha dato notizia stamani l’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone, alla presentazione dello studio di fattibilità della rotatoria in località Bottagna, punto in cui arriveranno a congiungersi l’attuale Statale di Buonviaggio e appunto al futura Statale della Ripa. “La strada passerà ad Anas, ormai possiamo dirlo, le interlocuzioni sono andate bene. Questo consentirà davvero l’uscita da un periodo non semplice, nel corso della quale abbiamo rimesso La Ripa in condizione di essere transitata in sicurezza, e oggi, traguardando la realizzazione della rotonda di Bottagna, possiamo anche pensare a una gestione in continuità del tratto, che penso sia certamente una garanzia in più, perché una volta messa in sicurezza un’arteria, c’è l’aspetto fondamentale della manutenzione”, ha spiegato l’assessore Giampedrone, che ha comunicato altresì il procedere dell’iter per il lotto quattro, l’ultimo, della messa in sicurezza della Ripa, che è lato Fornola e prevede un intervento in parete con realizzazione di un muro di contenimento, e del quale è stato approvato l’esecutivo.

